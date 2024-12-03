Suriye'deki gelişmeler tüm bölge için endişe verici

Haşdi Şabi Bilgilendirme Müdürü Mohanad Al-kabbi Al Mayadin’e verdiği röportajda, Suriye'deki gelişmeler sadece Irak için değil, tüm bölge için endişe verici olduğunu vurguladı.

Irak’ın terör örgütleriyle mücadele konusunda deneyimli ve güçlü bir güvenlik sistemine sahip olduğunu belirten Al-Kabbi, “Irak halkının güvenliğinin sağlanması ve ülke sınırlarının güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü tedbir alınıyor” dedi.

Al-Kabbi, “Suriye'de faaliyet gösterenler Müslüman kılığına giren savaşçılardır ama gerçekte Arap topraklarına saldırıp bölgenin güvenliğini bozmaya çalışan Siyonistlerdir” ifadesini kullandı.

Al-Kabbi, kendilerini Müslüman olarak adlandıran bazı ülke ve terör gruplarının Siyonist karşıtı bir duruşu olmadığını belirtti.