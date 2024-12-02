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2 Ara 2024 14:36

İran-Rusya-Türkiye 'Suriye' konulu üçlü toplantısı yapılacak

İran-Rusya-Türkiye 'Suriye' konulu üçlü toplantısı yapılacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı bugün bir açıklama yaparak Rusya'ın, Suriye'deki duruma ilişkin İran ve Türkiye temsilcileriyle yakın istişarelerde bulunmaya devam edeceğini duyurdu.

El Cezire'ye göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Rusya'nın, Suriye'deki duruma ilişkin İran ve Türkiye temsilcileriyle yakın istişarelerini sürdüreceğini bildirdi.

Bu açıklamanın devamında Suriye meselesine ilişkin Rusya, İran ve Türkiye arasında üçlü bir toplantının yapılmasının öngörüldüğü vurgulandı. 

Suriye Savunma Bakanlığı geçtiğimiz perşembe günü yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun Halep ve İdlib vilayetlerine saldıran teröristlerle çatışmaya girdiğini açıklamıştı.

News ID 1922232

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