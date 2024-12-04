Türkiye'den Güney Kore'deki Türk vatandaşlarına uyarı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Destek sayfası, sosyal medya platformu X'te, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinin notunu paylaştı.

Güney Kore'de yaşanan gelişmelerin takip edildiği bildirilen paylaşımda, vatandaşlara günlük hayatlarında dikkatli olmaları ve kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye edildi.

Paylaşımda, "Herhangi bir sorunla karşılaşan veya yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimize 01037801266 numaralı nöbetçi telefon numarasından erişim sağlamaları mümkündür." bilgisi verildi.