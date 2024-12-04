Güney Kore kabinesi istifa etti

Güney Kore'nin yerel gazetesi Chosun Ilbo Çarşamba günü, Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un dün gece yaptığı sürpriz sıkıyönetim ilanı ve bunun kaldırılmasının ardından, Başkan'ın kıdemli danışmanlarının istifalarını sunduğu bildirildi.

İstifalar, Devlet Başkanı Yoon'un dün gece, televizyonda yaptığı konuşmada muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere" bulaşmasını gerekçe göstererek sıkıyönetim ilan etmesi, ardından bu kararını parlamentonun oylaması ve bakanlar kurulu onayıyla geri almasının ardından geldi.

Yoon, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Ulusal Meclis'te yapılan acil oturumda kararın kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti.Güney Kore Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini bildirmişti.

Yoon, bunun üzerine bakanlar kurulunu toplamış, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.