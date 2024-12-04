İsrail’den Türk hastanesine baskın

Filistin haber ajansı Wafa, İsrail güvenlik güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’daki Tubas’ta bulunan Türk Devlet Hastanesi’ne baskın düzenlediğini bildirdi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından kurulan hastane 2013 yılından bu yana hizmet veriyor.

Birinci katı ele geçirdiler

İsrail güçleri, dün erken saatlerde Tubas’ın kuzeyindeki Akaba kasabasının girişinde bir otomobili dron saldırısıyla hedef alarak iki Filistinliyi öldürdü. Hemen ardından Tubas Türk Devlet Hastanesi kuşatıldı. Düzenlenen baskında hastanenin genel müdürü Muhammed Samara da dahil olmak üzere beş sağlık personeli gözaltına alındı. Filistin Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler genel müdürü Haitham Hidri, İsrail güçlerinin hastanenin birinci katını ele geçirdiğini ve acil servis şefi Muhammed Gannam’a hastaların önünde saldırdığını söyledi. Birinci kattaki hastaların diğer katlara taşınmasının hayatlarını tehlikeye attığını belirten Hidri, ayrıca İsrail güçlerinin bir hastayı da yaraladığını bildirdi.