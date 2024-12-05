İran, Ermenistan ve Hindistan'ın koridor hamlesi

Ermenistan Ekonomi Bakan Yardımcısı Narek Hovakimyan, Erivan'da düzenlenen Ermenistan-Hindistan İş Forumu kapsamında yapılan bir basın toplantısında, “Şu anda Ermenistan, Hindistan ve İran arasında üçlü bir formatta ciddi müzakereler devam ediyor. Henüz daha fazla detay açıklayamam ancak projenin test aşamasında olduğunu ve rotadan belirli miktarda yükün şimdiden geçtiğini söyleyebilirim.” dedi.

Hovakimyan, önerilen güzergâhın altyapı devreye alındıktan sonra bölgesel taşımacılığın ana arterlerinden biri haline gelebileceğini vurguladı. Ermenistan, Çabahar limanını bir operatör olarak kullanarak Hindistan ve diğer Asya ülkelerine erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

Rotanın faaliyete geçmesiyle, üç ülke arasındaki ticaretin gelişme potansiyeli ve Avrupa ile Asya ile daha iyi bağlantı sağlama fırsatları netleşecek. Yeni yol, bölge için ekonomik fırsatlar yaratacak ve uluslararası ticaretin teşvik edilmesinde önemli bir rol oynayacak.

Bu projenin, İran’ın Çabahar limanını Uluslararası Kuzey-Güney Karayoluna bağlaması planlanıyor. Yol, İran ve Gürcistan arasındaki mesafeyi önemli ölçüde kısaltarak, İran'ın güneyindeki limanlardan Gürcistan’daki Karadeniz limanlarına malların 2-3 gün içinde gönderilmesine olanak tanıyor.