Hizbullah lideri: Direniş kalıcı bir güçtür

Al Mayadeen televizyonuna göre Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, bugün yaptığı konuşmada Lübnan'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Naim Kasım, ''Siyonist düşman, Lübnan'a düzenlediği vahşi saldırılarla direnişi yok edip varlığına son vermek istedi, ancak 'Kuvvetli Savaşçılar' onlara karşı dimdik durdu.'' dedi.

Hizbullah savaşçılarının 64 gün boyunca Siyonistlere karşı savaşta fedakarlık gösterdiğini belirten Naim Kasım, ''Direnişin komuta kontrol altyapısının yeniden inşa edilmesi, zafere ulaşmakta çok önemli bir etkendi. Direnişimiz kalıcı ve istikrarlıdır ve daha da parlayacaktır.'' ifadesini kullandı.

Hizbullah lideri, BMGK'nin 1701 sayılı kararına değinerek, ''BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasına yönelik bir mekanizma olan saldırıyı durdurma anlaşmasını kabul ettik. Bu, yeni bir anlaşma değil ve Litani nehrinin güneyinin statüsüne ilişkin bir anlaşmadır.'' açıklamasını yaptı.

Beyrut ve Tel Aviv rejimi arasında sağlanan ateşkes hakkında Şeyh Naim Kasım, ''İsrail şu ana kadar ateşkes anlaşmasını 60'tan fazla kez ihlal etti ve bu ihlallerin takibinden Lübnan hükümeti ve ateşkes izleme komitesinin sorumlu olduğunu düşünüyoruz.'' diye konuştu.