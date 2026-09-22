Rusya'da "İran Kültür Haftası" düzenlenecek

İran İslami Kültür ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı Hüseyin Divsalar bugün yaptığı açıklamada, “İran Kültür Haftası, 24 Eylül ile 6 Ekim tarihleri arasında Rusya’da düzenlenecek” dedi.

Etkinliğin 13 farklı tematik alanda gerçekleştirileceğini kaydeden Divsalar, bu etkinliğin ilk kez Moskova, St. Petersburg, Kazan ve Astrahan kentlerinde yapılacağını söyledi.

İranlı yetkili, “Söz konusu etkinlik, İran İslam Cumhuriyeti’nin kültürel kapasitesini ve değerlerini Rus izleyicilere tanıtmak amacıyla yapılıyor” diye konuştu.