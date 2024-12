İran: İsrail'in beyaz fosfor kullanması savaş suçudur

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İrevani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin "Ortadoğu'nun Durumu: Suriye - Kimyasal Silahlar" konulu toplantısında yaptığı konuşmada, “İran, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin sorumlu bir üyesi ve kimyasal silahlardan derin acı çeken bir ülke olarak, kimyasal silahların herkes tarafından, her yerde ve her koşulda kullanılmasını şiddetle kınıyor” dedi.

İrevani, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün aktif bir üyesi olarak İran’ın, bu örgütün bağımsızlığının, tarafsızlığının ve profesyonelliğinin sağlanmasının önemine vurgu yaptığını belirtti.

Suriye’nin, bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve kimyasal silahlarını ve üretim tesislerini imha ettiğini belirten İrevani, “Suriye, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ile yapıcı ilişkilere devam etmektedir. Bu, bu ülkenin şeffaflığa ve sorumluluklarına tam bağlılığını göstermektedir” ifadesini kullandı.

İrevani, Suriye’nin, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ve Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi ile olan üçlü anlaşmasını altı ay daha uzattığını bildirdi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün gerçekleri belirlemek ve geçerli sonuçlara ulaşmak için tam bir tarafsızlık, profesyonellik ve kanıta dayalı tutarlılık ile çalışması gerektiğini vurgulayan İrevani, “Çözülmemiş sorunların ele alınması ve kapsamlı bir çözüme ulaşılması amacıyla Suriye ile OPCW arasında devam eden yapıcı diyaloğu destekliyoruz. Bu süreç şeffaflık, hesap verebilirlik ve tarafsızlıkla sürdürülmelidir” ifadelerinde bulundu.

İravni konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İran, İsrail rejiminin Gazze ve Güney Lübnan'daki sivil halka karşı fosfor bombası kullanmasına ilişkin, güvenilir raporlarla da teyit edilen endişelerini dile getiriyor. Bu menfur eylemler, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali ve insanlık ilkelerine ciddi bir hakarettir.”

İranlı yetkili, “Kontrol edilemeyen ve yıkıcı etkileriyle bilinen beyaz fosforun kullanımı savaş suçu sayılıyor. İsrail rejiminin bu suç eylemleri, Güvenlik Konseyi tarafından açıkça kınanmalı ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından soruşturulmalı” dedi.