Filipinler'de bin ev küle döndü

Manila Şehir İtfaiye Departmanı'ndan itfaiyeci Alejandro Ramos, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Manila şehrinde çıkan yangının, hafif ve yanıcı malzemelerden yapılmış yaklaşık 1.000 evi yok ettiğini bildirdi.

Yerel medya yangından en az 2 bin ailenin etkilendiğini bildirdi.

Filipin Hava Kuvvetleri, Manila Körfezi'ndeki yasadışı yerleşimcilerin yanan barakalarına helikopterlerle su attı.

Filipinler Sahil Güvenliği de yangını kontrol altına almak için dört itfaiye botu gönderdi.

Olay yerine 30'a yakın itfaiye aracı gelerek yangını kontrol altına almaya çalıştı.

Ancak Ramos, körfezden esen kuvvetli rüzgarların yangının hızla yayılmasına neden olduğunu söyledi.

Dar sokakların yangını kontrol altına alma çabalarını engellediğini söyleyen Ramos, kaçan sakinlerin de sokakları doldurarak itfaiyecilerin bölgele girmesini zorlaştırdığını ifade etti.

Manila Afet Risk Azaltma ve Yönetim Ofisi, yangının söndürüldüğünü duyurdu.

Şu ana kadar can kaybı yaşanmazken, bazı itfaiyeciler yaralandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.