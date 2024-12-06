Erdoğan: Bölgede gerginlik istemiyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin bölgede gerginliklerin devam etmesini istemediğini söyledi.

Erdoğan, Suriye'deki gelişmelere değinerek, İdlib, Hama ve Humus'un silahlı unsurların kontrolünde olduğunu ve Şam'a doğru ilerlediklerini söyledi belirtti.

“Esad’a gel görüşelim, Suriye'nin geleceğini birlikte tayin edelim demiştik. Ne yazık ki Esed'den bu işe olumlu bir cevap alamadık” diyen Erdoğan, “Dün Guterres'le görüşmem oldu. Onlar da ellerinden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyorlar. Birbirimizle olan görüşmeleri devam ettirelim diyorlar. Bizler de bu görüşmelerimizi devam ettirmek suretiyle bölgedeki ateşkesi ama sonsuz olmak üzere nasıl devam ettiririz? Bunun gayreti içerisinde olacağız. Birleşmiş Milletler bu konuda tabii tek çıkış yolu” ifadelerinde bulundu.