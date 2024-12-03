Erdoğan ile Putin Suriye'deki durumu görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke ilişkileri yanında Suriye'deki son gelişmelerin de ele alındığı belirtildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesinde Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediği ve kalıcı çözüm için çabaladığı belirtilirken Suriye hükümetinin de siyasi çözüme angaje olması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda görüşmesinde Suriye’de yaşanan son gelişmeler bağlamında en önemli hususun sivillerin zarar görmemesi olduğunu, Suriye’nin daha büyük istikrarsızlıklara kaynaklık etmemesi gerektiğini ve Türkiye’nin Suriye’de sükunetin sağlanması için elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini ifade ettiği aktarıldı.

Erdoğan'ın görüşmede ayrıca Suriye’deki son gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadele konusunda Türkiye’nin kararlı tutumunu sürdürmeye devam edeceğinin altını çizdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Irak Başbakanı Sudani ile de telefonla görüştü. Görüşmede, Erdoğan, Suriye'nin birliğine, toprak bütünlüğüne önem verildiğini, bu konuda Irak'la aynı noktada olduklarını belirtti.