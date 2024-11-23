Erdoğan, Netanyahu için tutuklama kararından memnun

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Binyamin Netanyahu ve Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasını memnuniyetle karşıladı.

Erdoğan, "UCM'nin, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı tutuklama kararını desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. Alınan cesur kararın sözleşmeye taraf tüm ülkelerce uygulanmasını insanlığın uluslararası sisteme güvenini tazeleme adına önemli buluyoruz." dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, dün "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı" Netanyahu ile Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

UCM Başsavcısı Kerim Han, Netanyahu ve Gallant’ın, açlığı savaş yöntemi olarak kullanma suçu ile cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemler kapsamında insanlığa karşı suçlardan sorumlu tutulduğunu kaydetmişti.