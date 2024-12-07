Türkiye'den ''Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreci'' açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Azerbaycan Parlamentosunun 106. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen "Parlamentarizm: Gelenekler ve Perspektifler" başlıklı uluslararası konferansa katılarak konuşma yaptı.

Oktay, ''Azerbaycan-Ermenistan arasındaki normalleşme ve barış sürecinin de en kısa zamanda başarılı bir şekilde sonuçlanmasını arzu ediyoruz." dedi.

Daha önce Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Erivan ile Bakü arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi sürecindeki son durum hakkında, siyasi irade gösterildiği takdirde barış anlaşmasının hızla sonuçlanabileceğini vurgulamıştı.