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7 Ara 2024 14:41

Türkiye'den ''Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreci'' açıklaması

Türkiye'den ''Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreci'' açıklaması

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, ''Azerbaycan-Ermenistan arasındaki normalleşme ve barış sürecinin de en kısa zamanda başarılı bir şekilde sonuçlanmasını arzu ediyoruz." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat OktayAzerbaycan Parlamentosunun 106. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen "Parlamentarizm: Gelenekler ve Perspektifler" başlıklı uluslararası konferansa katılarak konuşma yaptı.

Oktay, ''Azerbaycan-Ermenistan arasındaki normalleşme ve barış sürecinin de en kısa zamanda başarılı bir şekilde sonuçlanmasını arzu ediyoruz." dedi.

Daha önce Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Erivan ile Bakü arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi sürecindeki son durum hakkında, siyasi irade gösterildiği takdirde barış anlaşmasının hızla sonuçlanabileceğini vurgulamıştı.

News ID 1922376

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