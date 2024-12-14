Azerbaycan ve Türkiye, Güney Kafkasya'yı görüştü

Oxu.Az'ın haberine göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev, Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Türkiye Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ortadoğu ve Güney Kafkasya'daki durumu görüştüğünü duyurdu.

Hikmet Hacıyev, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Hikmet Hacıyev paylaşımında, "Kardeş Türkiye ziyaretimde her zaman olduğu gibi değerli kardeşlerim Fakhreddin Altun ve Akif Çağatay ile samimi ve anlamlı görüşmelerde bulundum. Ortadoğu ve Güney Kafkasya'daki durumu ele aldık, müttefiklik doğasına sahip ikili ilişkilerimizi gözden geçirdik" diye belirtti.