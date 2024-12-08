Irak'tan Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklama

Irak hükümetinin açıklamasında, tüm Suriyelilerin özgür iradesine saygı duyulması gerektiği, Suriye'nin güvenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığının korunmasının önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada, “Irak hükümeti, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip etmekte ve istikrar, güvenlik, kamu düzeni ile Suriye halkının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla dost ve kardeş ülkelerle uluslararası düzeyde temaslarını sürdürmektedir.” denildi.

Yazılı açıklamada, “Suriye'nin iç işlerine müdahale edilmemesi ya da herhangi bir tarafın desteklenmemesi gerektiğini yineliyoruz.'' ifadesine yer verildi.