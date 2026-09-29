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29 Eyl 2026 16:00

Myanmar ordusundan Arakan'a hava saldırısı: 50 ölü

Myanmar ordusundan Arakan'a hava saldırısı: 50 ölü

Myanmar ordusunun Arakan'da pazar, okul ve yerleşim bölgelerine düzenlediği hava saldırısında en az 50 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Myanmar Ordusu, Arakan eyaletini hava saldırılarıyla hedef aldı. Myanmar Ordusu ile Arakan Ordusu arasındaki çatışmaların devam ettiği Kyauktaw kasabasına düzenlenen hava saldırısında 50 kişi hayatını kaybetti, en az 58 kişi yaralandı.

Arakan Ordusu Sözcüsü Khine Thu Kha, "Myanmar ordusu hava saldırılarıyla yoğun nüfuslu pazarları, okulları, sivilleri ve yerleşim yerlerini kastlı olarak hedef aldı" dedi. Khine Thu Kha, Arakan Ordusu’nun sivillerin bombalanmasından sorumlu ordu ve diğer unsurlara karşılık vermek için elindeki tüm imkanları kullanacağını söyledi.

Myanmar hükümetinden saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

News ID 1938858

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