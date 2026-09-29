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29 Eyl 2026 16:45

Katar: İran-ABD görüşmeleri devam ediyor

Katar: İran-ABD görüşmeleri devam ediyor

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Washington ve Tahran arasındaki görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

El Cezire'nin haberine göre Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Washington ile Tahran arasındaki müzakerelerin devam ettiğini belirterek, "İki ülke arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek için çabalıyoruz" dedi.

El-Ensari, mevcut diplomatik çabaların ABD ve İranlı taraflar arasında ortak bir zemin oluşturmaya odaklandığına işaret etti.

Katar'ın taraflar arasında mesaj iletme çerçevesinde aktif rol oynamaya devam ettiğini ifade eden el-Ensari, Doha'nın yürüttüğü arabuluculuk faaliyetlerinin sürdüğünü ve çözüm için "barışçıl yoldan başka bir alternatife inanmadıklarını" kaydetti.

Filistin’deki son durum

Batı Şeria'daki gelişmelere de değinen el-Ensari, bölgede uluslararası anlaşmalar ve Oslo Anlaşması ile çelişen bir durumun dayatılması çabalarına karşı uyarılarda bulundu. Sözcü, İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırılarının durdurulması için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini belirtti.

News ID 1938859

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