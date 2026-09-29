Katar: İran-ABD görüşmeleri devam ediyor

El Cezire'nin haberine göre Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Washington ile Tahran arasındaki müzakerelerin devam ettiğini belirterek, "İki ülke arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek için çabalıyoruz" dedi.

El-Ensari, mevcut diplomatik çabaların ABD ve İranlı taraflar arasında ortak bir zemin oluşturmaya odaklandığına işaret etti.

Katar'ın taraflar arasında mesaj iletme çerçevesinde aktif rol oynamaya devam ettiğini ifade eden el-Ensari, Doha'nın yürüttüğü arabuluculuk faaliyetlerinin sürdüğünü ve çözüm için "barışçıl yoldan başka bir alternatife inanmadıklarını" kaydetti.

Filistin’deki son durum

Batı Şeria'daki gelişmelere de değinen el-Ensari, bölgede uluslararası anlaşmalar ve Oslo Anlaşması ile çelişen bir durumun dayatılması çabalarına karşı uyarılarda bulundu. Sözcü, İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırılarının durdurulması için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini belirtti.