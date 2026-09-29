Fransa'da lise eylemleri ülke genelinde yayılıyor

Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle geçen hafta başkent Paris çevresindeki illerde başlattığı eylemler, Lille, Saint-Denis, Rennes, Venissieux kentleri de dahil olmak üzere ülke genelinde sürüyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa Milli Eğitim Bakanlığı, eylemler nedeniyle 300'den fazla okulda eğitimde aksamalar yaşandığını açıkladı.

164 gözaltı

Fransa'daki lise eylemler' yaklaşık 180 okula yayıldı. Olaylarda 164 kişi gözaltına alındı.

Bazı kentlerde polis ile lise öğrencileri arasında gerginlik yaşandı.