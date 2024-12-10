Brezilya Devlet Başkanı beyin kanaması geçirdi

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, düşmeye bağlı beyin kanaması nedeniyle ameliyat oldu.

Sao Paulo’daki Suriye-Lübnan Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, 79 yaşındaki liderin ameliyatı başarılı geçti ve şu anda yoğun bakım ünitesinde gözetim altında olduğu bildirildi.

Hastane tarafından yapılan açıklamada, kanamanın Lula’nın 19 Ekim’de Brasilia’daki başkanlık konutunda yaşadığı düşmeyle bağlantılı olduğu belirtildi. Bu olayda başını çarpan Lula’ya birkaç dikiş atılmış, ardından doktorların tavsiyesiyle Rusya’daki BRICS zirvesine katılma planını iptal etmişti.

Pazartesi günü baş ağrısı şikayetiyle Brasilia’daki Suriye-Lübnan Hastanesi’ne başvuran Lula’ya yapılan görüntüleme incelemesinde intrakraniyal kanama tespit edildi. Daha sonra Sao Paulo’daki aynı hastanenin başka bir birimine nakledilerek hematomun boşaltılması için kraniyotomi ameliyatı gerçekleştirildi.

Hastane yetkilileri, Lula’nın durumunun stabil olduğunu ve ameliyat sonrası süreçte herhangi bir komplikasyon yaşanmadığını belirtti.

Sağlık ekibi, Salı günü bir basın toplantısı düzenleyerek Lula’nın sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi verecek.