Brezilya'da G20 Zirvesi öncesi İsrail protestosu

Dünya liderlerinin katılacağı G20 Zirvesi'nin yapılacağı Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde sokaklar Filistin bayraklarıyla doldu. Siyonist İsrail müttefiklerine 'finansmanı kesin' çağrıları yükseldi.

G20 Zirvesi dünya liderlerinin katılımıyla 18-19 Kasım'da Rio de Janeiro’da TSİ ile Cumartesi akşam saatlerinde yüzlerce protestocu, dünya liderlerine mesaj vermek amacıyla Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

Durmayan yağmur altındaki Copacabana Plajı boyunca barışçıl bir şekilde düzenlenen yürüyüş, Pazartesi ve Salı günleri yapılacak zirveye yönelik güvenlik tedbirleri kapsamında konuşlandırılan onlarca polis ve asker tarafından izlendi.

Rio'daki protestocular, bazılarının çoğu poşu taktığı görülen grup, Filistin bayrağı ve "Brezilya-İsrail İlişkilerini Kesin" yazılı pankartlar taşıdı.