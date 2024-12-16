Türkiye'den işgalci İsrail'e "Golan Tepeleri" tepkisi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı yerleşimleri genişletme kararına sert tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail’in, 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri’nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz" denildi.

Açıklamada, söz konusu kararın İsrail’in işgal yoluyla sınırlarını büyütme hedefinin yeni bir aşaması olduğunun altı çizildi.

İsrail'in Suriye’de barış ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalara ciddi şekilde zarar verdiği belirtilen açıklamada şu detaylar yer aldı:

"İsrail’in attığı bu adım, 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması hilafına İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesi, mücavir bölgelerinde ilerlemesi ve Suriye’ye yönelik hava saldırılarıyla birlikte değerlendirildiğinde, son derece kaygı vericidir.

İsrail’in devam eden eylemleri, Suriye’de barış ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalara ciddi şekilde zarar vermekte ve bölgedeki gerginliği daha da artırmaktadır.

Uluslararası toplum, İsrail’e gerekli tepkiyi göstermeli ve Netanyahu hükümetinin yasa dışı faaliyetlerinin sona ermesini sağlamalıdır."