İsrail, Güney Lübnan’ı hedef aldı: Ateşkes yine ihlal edildi

Siyonist rejim, Güney Lübnan’daki Kfar Kila şehrini yoğun bir şekilde bombaladı. Bu saldırı, iki taraf arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen gerçekleşti.

Lübnan kaynakları bu eylemi geniş çaplı bir saldırı olarak değerlendiriliyor. Ancak şu ana kadar saldırının yol açtığı can kaybı veya maddi hasar hakkında detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

Lübna'daki ateşkes için gözlemciler, ateşkesin ilanından bu yana Siyonist rejimin Lübnan topraklarına yüzlerce kez farklı gerekçelerle saldırı düzenlediğini ve bu saldırıların siviller arasında ciddi kayıplara neden olduğunu ifade ediyor.

Buna rağmen, ABD ve Avrupa’daki müttefikleri İsrail’in bu eylemlerine destek verirken, Lübnan’ı daha fazla itidal göstermeye çağırıyor.