Direniş, Siyonist rejimin gerçek yüzünü dünyaya gösterdi

İran Ordu Başkomutanı Emir Tümgeneral Musavi bugün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Filistin direnişinin mazlumların haklı sesini dünyaya duyurmadaki rolüne değinerek, “Filistin direnişi, bir ayna gibi, emperyalist sistemin ve Siyonist rejimin çirkin yüzünü tüm dünyaya gösterdi. Ancak, onlar bu aynayı kırarak gerçeği gizleyebileceklerini sandılar. Oysa ayna bin parçaya da ayrılırsa, her bir parçası yine gerçeği yansıtmaya devam eder.” dedi.

Batı’nın medya imparatorluklarının direnişi bastırmaya ve kendi zaferlerini öne çıkarmaya çalıştığını belirten Tümgeneral Musevi, “Direniş yaralansa bile asla korkutulamaz. Direniş, dünyada zafer ya da şehadetle ödüllendirilirken, ahirette ise Allah’ın yakınlığına erişir. Buna karşın, dünyada nefret edilen ve ahirette cehennemi hak edenler, zulmü savunanlardır.” ifadelerini kullandı.

Musevi, Filistin direnişinin şehitlerin kanıyla güçlenerek ilerleyeceğini ve sonunda Siyonist rejimi ve emperyalizmi yok edeceğini vurguladı.