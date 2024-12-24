İran-Suriye uçuşları 22 Ocak’a kadar askıya alındı

İran Sivil Havacılık Teşkilat Başkanı Huseyin Purferzane, İran ve Suriye arasındaki uçuşların, yılbaşı tatilinin ardından 22 Ocak’a kadar gerçekleştirilmeyeceğini duyurdu.

Purferzane, İran'ın Suriye'ye uçuşlarının iptaline ilişkin "Bir ülkeye uçabilmek için varış ülkesinin giriş ve kabul izni vermesi gerekiyor. Şu anda Suriye'ye uçuşlar 22 Ocak'a ve yılbaşı tatili sonrasına kadar gerçekleşmeyecek ancak Lübnan'a yönelik herhangi bir uçuş yasağı bulunmuyor. Mısır konusunda iki ülke yetkililerinin yeni bir sonuca varması gerekiyor ki İran'dan Mısır'a, İran'dan da Mısır'a uçuşlar yapabilelim." ifadesini kullandı.