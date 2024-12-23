Türkiye ve Rusya arasında ''Suriye'' görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'u Rusya Dışişleri Bakanlığında ziyaret eden Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Suriye'de 8 Aralık'ta başlayan yeni döneme yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada, ''Taraflar, Astana formatının çalışmasının temelini oluşturan ilkeler doğrultusunda, Suriye'nin birliğinin, toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin sağlanması ihtiyacına odaklanarak Suriye ve çevresindeki mevcut duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundu." denildi.