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23 Ara 2024 19:40

Türkiye ve Rusya arasında ''Suriye'' görüşmesi

Türkiye ve Rusya arasında ''Suriye'' görüşmesi

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile görüştü.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'u Rusya Dışişleri Bakanlığında ziyaret eden Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Suriye'de 8 Aralık'ta başlayan yeni döneme yönelik görüş alışverişinde bulundu. 

Rusya Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada, ''Taraflar, Astana formatının çalışmasının temelini oluşturan ilkeler doğrultusunda, Suriye'nin birliğinin, toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin sağlanması ihtiyacına odaklanarak Suriye ve çevresindeki mevcut duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundu." denildi. 

News ID 1922782

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