Suriye'de kabine şekillendi; Sağlık Bakanı Colani'nin kardeşi çıktı

Suriye'de yönetimin değişmesiyle yeni yönetimin atamaları devam ediyor. Dışişleri Bakanı ve Halep Valisi atmalarından sonra Suriye'deki Bakanlıklar da dahil olmak üzere atamalar hızla yapılıyor. Atama yapılan Kurum ve Kuruluşlara görevlendirme yapılabilecek.

Ahmed Eş-Şara (Colani) liderliğindeki yönetimde Suriye'nin kabinesi açıklandı.

Açıklanan kabinede atanan Sağlık Bakanı Mahir Şara'nın HTŞ lideri Colani'nin kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Mevcut görev dağılımı şöyle:

Yönetimin lideri Ahmed Şara,

- Başbakan Muhammed el-Beşir,

- Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani,

- İçişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman,

- Adalet Bakanı Şadi el-Veysi,

- Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub el-Ömer,

- Sağlık Bakanı Mahir Şara,

- Tarım ve Sulama Bakanı Muhammed Taha el-Ahmed,

- Eğitim ve Öğretim Bakanı Nezir Muhammed el-Kadiri,

- Yerel İdareler ve Hizmetler Bakanı Muhammed Abdurrahman Muslim,

- Vakıflar Bakanı Husam Hac Hüseyin,

- Yüksek Öğretim Bakanı Abdulmunim Abdulhafız,

- Ekonomi ve Ticaret Bakanı Basil Abdulaziz ve Kadın İşleri Ofisi Yetkilisi Aişe ed-Dibs.