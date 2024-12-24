Erdoğan ne zaman Şam'ı ziyaret edecek?

Suriye'de Esad hükümetinin devrilmesinin sonrasında MİT Başkanı İbrahim Kalın, ardından da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'a gitti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Şam'a giderek HTŞ lideri Colani ile görüşmesi bekleniyor.

Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, "Bu cumaya dikkat" diyerek Erdoğan'ın Şam ziyareti için tarih verdi.

Portakal şu ifadeleri kullandı:

"Cumaya dikkat edin. Cuma günü Erdoğan büyük bir ihtimalle Türkiye'de olmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü büyük bir ihtimalle Şam'a bir ziyaret gerçekleştireceği konuşuluyor. Emevi Camii'nde cuma namazı kılacağı ve bu ziyarette Suriye'nin yeni yönetimiyle bir araya geleceği belirtiliyor.

Süleyman Şah'ın belki gerçekten taşınması söz konusu olabilir. Oraya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağı dikilebilir.

Erdoğan bir aksilik olmaz ise tüm o güvenlik önlemleri alındıktan sonra Emevi Camii'nde o dediği namazı kılacak."