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25 Ara 2024 16:20

Azerbaycan'da 1 günlük ulusal yas ilan edildi

Azerbaycan'da 1 günlük ulusal yas ilan edildi

Azerbaycan'da uçak kazası nedeniyle 26 Aralık'ta 1 günlük ulusal yas ilan edildi.

Azerbaycan Havayolları'na ait, Bakü'den havalanan ve Grozni'ye giden 67 kişinin bulunduğu bir yolcu uçağı Kazakistan'ın Aktau kentine düşmesi nedeniyle Azerbaycan'da 26 Aralık'ta 1 günlük ulusal yas ilan edildi.

Uçakta 5 kişilik mürettebat dahil; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya vatandaşı toplam 67 kişi bulunuyordu. 

Azerbaycan Başsavcılığı Yetkilisi Kenan Zeynalov da yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre kazada 32 kişinin kurtulduğunu ve tedavi altına alındığını söyledi.

News ID 1922840

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