Azerbaycan'da 1 günlük ulusal yas ilan edildi

Azerbaycan Havayolları'na ait, Bakü'den havalanan ve Grozni'ye giden 67 kişinin bulunduğu bir yolcu uçağı Kazakistan'ın Aktau kentine düşmesi nedeniyle Azerbaycan'da 26 Aralık'ta 1 günlük ulusal yas ilan edildi.

Uçakta 5 kişilik mürettebat dahil; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya vatandaşı toplam 67 kişi bulunuyordu.

Azerbaycan Başsavcılığı Yetkilisi Kenan Zeynalov da yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre kazada 32 kişinin kurtulduğunu ve tedavi altına alındığını söyledi.