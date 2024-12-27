İranlı yetkiliden Azerbaycan Büyükelçiliğine taziye ziyareti

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade, uçak kazası dolayısıyla Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğini ziyaret etti.
Celalzade, Azerbaycan'ın Tahan Büyükelçisi Ali Alizade ile bir araya gelerek taziyelerini iletti.
Vahid Celalzade, Azerbaycan Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı.
Ne olmuştu?
Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait "Embraer 190" tipi uçak, 25 Aralık’ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.
AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.
Düşen uçaktaki 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.
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