İran'ın savunma gücünü bir dizi tatbikatla göstereceğiz

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun önde gelen komutanlarından General Seyyid Razi Musevi'nin şehadet yıldönümü merasiminde konuşan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, "Bazıları bilerek ya da bilmeyerek diyor ki; Direniş zayıfladı ama direnişin anlamını kavrayamıyorlar, çünkü dünyada yaşanan aydınlanma direnişin sonucudur. Direniş komutanlarının şehadetiyle yok olmuyor, aksine büyüyor" dedi.

Tugeneral Nasirzade sözlerinin devamıda "Artık Suriye'de bulunmadığımıza göre, Suriye'de at koşturanlar orada istikrara yardımcı olması gerekiyor" ifadesini kullandı.

İran Savunma Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'nin 250 yıllık yaşına atıfta bulunarak "ABD, 70 yaşındaki kanser tümörü Siyonist rejim aracılığıyla bölgenin kaynaklarını yağmalamak istiyor" şeklinde konuştu.

Düşmanın psikolojik savaş konusundaki iddiasına değinenTuğgeneral Nasirzade, "Cumartesi gününden itibaren bir dizi tatbikat yaparak İran'ın gücüne tanık olacaksınız" açıklamasını yaptı