Suriye'deki olayların arkasında ABD var

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Kazım Sıddıki'nin imamlığında eda edildi. Ayetullah Sıddıki, bugün Cuma namazı hutbesinde yaptığı konuşmada gündemi değerlendirdi.

Son günlerde Suriye'de yaşanan olaylara değinen Ayetullah Sıddıki, Suriye'deki durumun farklı boyutları olduğunu ifade ederek, bir dizi grubun farklı amaçlarla Suriye'yi işgal ettiğini ve Suriye'yi çok belirsiz bir gelecek beklediğine inandıklarını söyledi.

Ayetullah Sıddıki, bu ülkede yaşananların ABD'nin kurduğu bir komplonun parçası olduğunu belirterek, ABD'nin dünyadaki bütün darbelerin, yağmaların ve savaşların arkasındaki beyin olduğunu kaydetti.

Siyonist İsrail'in, Amerikan düşünce kuruluşunda çizilen projelerin uygulama kanalı olduğunu anlatan Ayetullah Sıddıki, ''ABD ile işbirliği yapan bir ülke de uzun süre İdlib'deki silahlı gruplara her türlü eğitimi verdi.'' değerlendirmesinde bulundu.

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi ayrıca, Hizbullah'ın tüm sorunlara rağmen dimdik ayakta durduğunu belirtti.