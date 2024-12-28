Rusya: ABD ve İngiltere, Suriye'deki Rus üslerine saldırı planlıyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD ve İngiltere’nin Suriye’deki Rus askeri üslerine yönelik terör eylemleri hazırlığını yaptığını belirtti.

ABD’de görevden ayrılmaya hazırlanan yönetimi ile İngiltere yönetiminin, Suriye'de istikrarın sağlanmasını engellemek ve daha geniş anlamda Ortadoğu'da kaos ortamını sürdürmek istediğini kaydeden SVR, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

Washington ve Londra, bu koşullar altında, menfur ‘kurala dayalı düzen’ kavramı temelinde bölgede uzun vadeli hakimiyetlerini sağlamaya yönelik jeopolitik hedeflerine daha hızlı ulaşabileceklerini varsayıyorlar. Ancak Rusya'nın Suriye'nin Akdeniz kıyısında şimdiye kadar bölgesel istikrar için önemli bir faktör olan askeri varlığı buna engel oluyor.

SVR’den yapılan açıklamada, “İngiliz istihbarat servisleri, bu engeli ortadan kaldırmak amacıyla, Suriye'deki Rus askeri tesislerine yönelik bir dizi terör saldırısı düzenlemek üzere planlar geliştiriyor. Fail rolü, kısa bir süre önce ‘yeni yönetim’ tarafından hapisten çıkarılan IŞİD terör örgütü militanlarına veriliyor. Üstelik onlar eski Suriye ordusundan kalan cephaneliklere sınırsız erişim elde etmiş durumda” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İngiliz Gizli İstihbarat Servisi MI6 ve ABD’nin dış istihbarat servisi CIA’nın kısa süre önce, Suriye'de kendi kontrolleri altında bulunan IŞİD saha komutanlarına Rus askeri üslerine bir dizi saldırı düzenlemeleri talimatını verdiği belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu amaçla teröristler taarruz dronlarını aldı. ABD'li ve İngiliz komutanlar, bu planlanan eylemlerdeki rollerini gizlemek için hava kuvvetlerine IŞİD mevzilerini vurmaya devam etme emri verdiler, ancak militanlar bu saldırılar konusunda önceden bilgilendiriliyor.

Bu tür provokasyonların Rusya'yı ordu birliklerini Suriye'den tahliye etmeye zorlayacağına inanan ABD ve İngiltere’nin, daha sonra Suriye’nin yeni yönetimini radikalleri kontrol edememekle suçlayacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Kendini, ‘demokratik’ Suriye’nin istikrara kavuşturulması ve inşasına adadığını savunan Anglosaksonların bu yaklaşımı, bu ülkeye ve halkına karşı gerçek tutumlarını ortaya koyuyor. Bu, ABD Silahlı Kuvvetlerinin IŞİD ile mücadele bahanesiyle Fırat Nehri'nin doğusundaki petrol bölgelerini işgal etmeye devam etmesinden de anlaşılıyor, ki Washington'un bu bölgeleri Şam'a geri verme niyeti yok.

Kaynak: Sputnik