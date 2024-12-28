İran Genelkurmay Başkanlığı: Her türlü tehdide karşı hazırız

İran Genelkurmay Başkanlığı, 30 Aralık 2009 destanının yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı bildiride, İran Silahlı Kuvvetleri’nin tam hazırlık durumunda olduğunu ve her türlü tehdide karşı sert bir yanıt vermeye hazır olduğunu belirtti.

Bölgedeki son gelişmelere de değinilen açıklamada, ABD ve İsrail’in Orta Doğu’daki istikrarsızlık ve çatışmaların ana kaynağı olduğu belirtildi.

Suriye’deki olayların, ABD-İsrail iş birliğinin bir ürünü olduğu kaydedilirken, İran halkının bu tür planları geçmişte olduğu gibi gelecekte de boşa çıkaracağı ifade edildi.

Açıklama, İran Silahlı Kuvvetleri’nin halk desteğiyle ülkenin güvenliği ve bağımsızlığını korumak için tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğini ve her türlü saldırıya karşı sert bir yanıt vereceğini teyit ederek son buldu.