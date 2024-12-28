İran ile Çin ikili ilişkileri güçlendirme konusunda çok kararlı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi'nin Pekin temasları kapsamında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.

Bekayi, "Irakçi, Çinli mevkidaşı Wang Yi ileikili, bölgesel ve uluslararası konular hakkında çok verimli bir görüşme yaptı." dedi.

Sözcü Bekayi, "İran ve Çin stratejik ortak olarak, ikili ilişkileri güçlendirme ve iki ülke halklarının çıkarlarını koruma ve aynı zamanda uluslararası düzeyde hukukun üstünlüğüne, barış ve güvenliğe katkıda bulunmak için yakın ikili istişareleri genişletme konusunda kararlıdır." ifadesini kullandı.