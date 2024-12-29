Lavrov: Suriye'deki durum Rusya-İran anlaşmasını etkilemez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’deki mevcut durumun Moskova ve Tahran arasındaki stratejik ortaklık anlaşmasında herhangi bir değişiklik yaratmayacağını söyledi.

Sputnik'e göre, Lavrov, Beşar Esad hükümetinin düşüşü sonrası Suriye’deki koşulların, Rusya ve İran arasındaki stratejik ortaklık anlaşmasını değiştirmeyeceğini ve bu anlaşmanın imza aşamasına hazır olduğunu belirtti.

Lavrov, anlaşmanın Suriye’deki gelişmeler nedeniyle revize edilip edilmeyeceği sorusuna yanot olarak "Uzun süredir üzerinde mutabık kalınmış bu kapsamlı ve uzun vadeli anlaşma, her mevsimi kapsayan bir doğaya sahip. Bu nedenle herhangi bir değişikliğe gerek yok." ifadesini kullandı.

Bakan Larov, anlaşmanın temel hedefinin, son yıllarda Moskova ve Tahran arasındaki ilişkilerde kaydedilen eşi benzeri görülmemiş ilerlemeyi yasal olarak sabitlemek olduğunu vurguladı. Lavrov, bu anlaşmanın taraflar arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükseltmeyi amaçladığını ifade etti.

Anlaşmanın uluslararası bir boyut içerdiğini belirten Lavrov, Moskova ve Tahran’ın bölgesel ve küresel barış ile güvenliği güçlendirmek için iş birliğini artırmayı hedeflediğini dile getirdi. Bu bağlamda, güvenlik, savunma, terörle mücadele ve ortak tehditlere karşı koyma alanlarında yakın iş birliği için bir zemin oluşturulduğunu belirtti.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ve İran arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının imza töreni için hazır olduğunu ve bu sürecin iki ülke liderleri tarafından teyit edildiğini açıklamıştı.