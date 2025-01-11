İran ve Hırvatistan dışişleri bakanları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grliç Radman gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve işbirliği konusunda istişarelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Irakçi, iki ülke arasındaki dosane ilişkilerin tarihine atıfta bulunarak, İran'ın Batı Balkanların tüm ülkeleriyle, özellikle Hırvatistan'la ilişkileri kapsamlı bir şekilde geliştirme kararlılığını vurguladı.

Hırvatistan Dışişleri Bakanı da ülkesinin İran'la çeşitli alanlarda ilişkilerini geliştirme çabalarına vurgu yaptı.

Bu telefon görüşmesinde ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.