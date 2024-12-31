İran’dan BM’ye Yemen ve Kızıldeniz hakkında yanıt

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, Yemen ve Kızıldeniz konusundaki son gelişmelerle ilgili Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na bir mektup gönderdi. İrevani, mektubunda İran'ın Yemen'e dair politikasının başından beri sabit olduğunu ve her zaman bir siyasi çözümü desteklediğini belirtti.

Yemen krizinde çözüm çağrısı

İran’ın 2015'ten bu yana Yemen'deki krize yönelik kapsamlı bir ateşkes, kapsayıcı diyalog ve ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygıyı esas alan bir barış sürecini savunduğunu vurgulayan İrevani, İran'ın Yemen'de herhangi bir silah ambargosu ihlali ya da çatışmaları körükleyici bir faaliyet içinde bulunmadığını ifade etti.

Kızıldeniz’deki güvenlik iddiaları reddedildi

İran'ın Kızıldeniz'deki uluslararası denizcilik hatlarının güvenliğine bağlı olduğunu belirten İrevani, bu bölgede İran'ın müdahil olduğu yönündeki iddiaları temelsiz ve ABD ile müttefiklerinin bölgeyi daha da istikrarsızlaştırmak için uydurduğu bahaneler olarak nitelendirdi.

“İsrail iddiaları asılsızdır”

İran temsilcisi, İsrail'in BM temsilcisinin ABD desteğiyle İran’a yönelik suçlamalarını da reddetti. İrevani, İsrail'in bölgedeki asıl provokatif ve istikrarsızlaştırıcı aktör olduğunu belirterek, bu suçlamaların İsrail’in kendi yasa dışı ve yıkıcı eylemlerini gizleme çabası olduğunu dile getirdi.

İran’ın BM’ye bağlılığı

Mektubunda, İran'ın uluslararası hukuk ve BM Şartı kapsamındaki yükümlülüklerine her zaman bağlı kaldığını ifade eden İrevani, İran'ın bölgesel veya küresel barışı tehdit eden herhangi bir faaliyeti reddettiğini yineledi.