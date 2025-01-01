Wall Street Journal: Gazze’de ateşkes görüşmeleri çıkmaza girdi

El-Cezire'nin aktardığına göre, Amerikan gazetesi Wall Street Journal, Arap arabulucu kaynaklara dayandırdığı haberinde, Hamas ile İsrail rejimi arasındaki ateşkes görüşmelerinin son aşamada çıkmaza girdiğini duyurdu.

Bu kaynaklar, müzakerelerin durma nedenlerini açıklarken, Siyonist İsrail rejiminin yalnızca hayatta kalan rehineleri teslim almayı talep ettiğini ve kendi hapishanelerinde bulunan bazı Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını reddettiğini vurguladı.

Kaynaklar, olası bir anlaşmanın geçen bahardan bu yana herhangi bir ilerleme kaydetmediğini ve tarafların esirler konusundaki talepleri arasında derin bir uçurum bulunduğunu ekledi.

Ayrıca bu kaynaklar, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesiyle birlikte, İsrail ve Hamas arasında müzakerelerin yeniden başlayacağını öngörüyor.