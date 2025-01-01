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1 Oca 2025 14:05

Şehit General Süleymani için özel klip yayınlandı

Şehit General Süleymani için özel klip yayınlandı

Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin şehadetinin beşinci yıldönümü için hazırlanan özel klip yayınlandı.

Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin şehadetinin beşinci yıldönümü için hazırlanan ''Bizim Komutan'' özel klip yayınlandı.

Kudüs Gücü eski Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak 2020'de ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.

Şehit General Süleymani yarın 2 Ocak’ta Tahran’daki İmam Humeyni (r.a) Musallası’nda düzenlenecek törenle anılıyor. Akşam namazından itibaren başlayacak programa direniş ekseninden konuklar ve şehit aileleri katılacak.

News ID 1923024

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