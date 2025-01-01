Şehit General Süleymani için özel klip yayınlandı

Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin şehadetinin beşinci yıldönümü için hazırlanan ''Bizim Komutan'' özel klip yayınlandı.
Kudüs Gücü eski Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak 2020'de ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.
Şehit General Süleymani yarın 2 Ocak’ta Tahran’daki İmam Humeyni (r.a) Musallası’nda düzenlenecek törenle anılıyor. Akşam namazından itibaren başlayacak programa direniş ekseninden konuklar ve şehit aileleri katılacak.
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