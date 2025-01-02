Medyada yapılan provokasyonlar bölge halklarını ayıramaz

Erdebil Ulu Camii Mütevelli Heyeti, İran karşıtı medya kuruluşlarının, Erdebil Ulu Camii'nde düzenlenen dini bir törende bir şahısın Azerbaycan ve Türkiye liderlerine karşı yaptığı açıklamalarını kütüye kullanılmasına tepki gösterdi.

Erdebil Ulu Camii Mütevelli Heyeti tarafından yayınlanan bildiride, “Bu büyük buluşma, İran Azerilerinin Ehl-i Beyt’e (a.s) olan özel anlayışını ve bağlılığını göstermektedir. Ne yazık ki, bu büyük etkinlikte bir şahış beklenmedik bir şekilde, İsrail ile yakın işbirliği içinde olduğuna inandığı bazı yabancı şahsiyetlere karşı aşağılayıcı sözler dile getirdi” ifadelerine yer verildi.

Bildirinin devamında, “Bu kişinin Erdebil Cuma Namazı İmamı ve törene katılan diğer kişiler tarafından yazılı olarak uyarılması ve açıklamalarına şiddetle karşı çıkılmasına ragmen İran karşıtı medya kuruluşlarının bu sıradan ve sorumsuz şahsın açıklamalarını İran’ın tutumu gibi göstermeye çalışması çok üzücü” ifadesi kullanıldı.

Söz konusu medya kuruluşlarının asıl amacının İslam ülkeleri arasında ayrılık ve nefret duygusu çıklarmak olduğu vurgulanan bildiride ayrıca, “Sıradan bir insanın sözlerine bu şekilde yaklaşmak, düşmanın elinin tamamen boş olduğunu ve bundan dolayı da kendisini küçük düşürmekten başka hiçbir faydası olmayan eylemlerde bulunduğunu göstermektedir” diye kaydedild.

Bu bildirinin sonunda, "Ehl-i Beyt (a.s) için düzelenen etkinlikler İran, Azerbaycan ve Türkiye'nin en büyük ortak noktasıdır; Biz birliğiz ve birlikte olacağız ve medyada yapılan provokasyonlar ve küresel emperyalizm bizi asla ayıramayacaktır” denildi.