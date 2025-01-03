İran’dan Afganistan'a “baraj inşaatı” tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ve Afganistan olmak üzere iki ulusun köklü kimlik, kültür, ırk, din ve medeniyet bağlarına ve yaklaşık elli yıldır milyonlarca Afgan vatandaşının İran'daki varlığına değinerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda sürdürülmesi ve derinleştirilmesinin, karşılıklı çıkarlara saygı göstermesini ve zararlı tek taraflı eylemlerden kaçınmasını gerektirdiğini belirtti.

Sözcü Bekayi, ikili anlaşmaların önemine ve bölgenin doğal coğrafyası nedeniyle yüzyıllar boyunca Afganistan'dan İran'a akan nehirlerden gelen iki ülkenin su kaynaklarının adil kullanımında iyi komşuluk ilkesine vurgu yaparak, Afganistan'dan bu ülkeden İran'a akan sınır nehirlerinde su akışının devamı için işbirliği yapması ve oluşan engelleri kaldırması beklendiğini söyledi.

Bekayi, Afganistan'da yeni barajların inşası ve bunun İran'a giren su miktarı üzerindeki etkileri ile ilgili olarak, “İran, Afgan taraflara resmi diplomatik kanallar ve işlevsel (teknik) mekanizmalar aracılığıyla, su kaynaklarının kullanımının, İran'ın ikili anlaşmalara göre haklarına, iyi komşuluk ilkesine ve çevresel hususlara saygı gösterilmeden yapılamayacağını vurgulamıştır” dedi.