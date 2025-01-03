Çin medyasınz konuşan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, gündemdeki konuları değerlendirdi:

Bakan Irakçi, İran ile Çin arasındaki 25 yıllık stratejik işbirliği belgesi hakkında "İki ülke arasında her alanda işbirliğine çok geniş bir perspektif sunuyor" dedi.

"İran ve Çin arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunun işaretlerinden biri de iki ülke arasındaki üst düzey etkileşimlerdir" diyen Irakçi, "Bunlardan en önemlilerinden biri de geçtiğimiz ay Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen iki ülke cumhurbaşkanları toplantısı. Gerçekleşen toplantı çok önemli bir toplantıydı ve birçok kazanıma imza attı. İki ülke arasındaki siyasi ilişkiler oldukça iyi durumda. Tahran ile Pekin arasında ekonomik, ticari, yatırım, kültür, gençlik, kolluk kuvvetleri vb. alanlarda çeşitli işbirliği yapılıyor" ifadesini kullandı.

Bakan Irakçi nükleer müzakereleri hakkında "İran'ın nükleer programına ilişkin müzakereleri yeniden başlatmaya hazırız. 5+1 ülkeleriyle 2 yılı aşkın süre iyi niyetle müzakereler yürüttük ve sonunda tüm dünyanın diplomatik başarı olarak kabul ettiği ve takdir ettiği bir anlaşmaya varmayı başardık. Biz bunu iyi niyetle uyguladık ama hiçbir sebep ve gerekçe göstermeden bundan çekilme kararı alan ve durumu bu noktaya getiren Amerika oldu."şeklinde konuştu.

Irakçi ayrıca "Yaptırımların kaldırılması karşılığında güven inşa etme formülüne dayalı müzakereye hazırız" değerlendirmesinde bulundu.