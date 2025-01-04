16 Ukrayna İHA'sı farklı bölgelerde düşürüldü

Sputnik’in haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı bugün yayımladığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri’ne ait hava savunma sistemlerinin dün gece “Belgorod, Pskov, Leningrad ve Smolensk” bölgelerinde 16 Ukrayna İHA’sını tespit ederek imha ettiğini belirtti.

Bakanlık, dün yayımladığı günlük savaş raporunda ise Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir Su-27 savaş uçağını düşürdüğünü açıklamıştı.

Açıklamada ayrıca, son 24 saat içinde farklı bölgelerde yaşanan çatışmalarda Ukrayna ordusunun 740 askerini kaybettiği ifade edildi.

Bunun yanı sıra, Rusya’nın hava savunma sistemlerinin 6 HIMARS füzesi ile 97 Ukrayna İHA’sını daha imha ettiği bildirildi.