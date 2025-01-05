General Heyderi: Olası her türlü saldırıya yanıt vereceğiz

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı General Kiyumers Heyderi, silahlı kuvvetlerin özellikle Kara Kuvvetleri’nin milli iradeye dayanarak İran topraklarına yönelik her türlü müdahale ve saldırıyı engelleyeceğini belirtti.

General Heyderi, yaptığı açıklamada, “Silahlı kuvvetlerimiz, özellikle kara kuvvetleri milli irade ve toplumsal dayanışma sayesinde İran İslam Cumhuriyeti topraklarına yapılacak olası her türlü müdahaleyi ortadan kaldıracaktır,” ifadelerini kullandı.

Kara Kuvvetleri’nin fedakâr sınır muhafızlarının gece gündüz demeden görev yaptığını vurgulayan Genral Heyderi, “Ordunun sınır muhafızları, her zaman tam bir bilinç, iman ve dikkatle İran İslam Cumhuriyeti’nin sınırlarını korumakta ve karşılaştıkları her türlü tehdide kararlılıkla karşılık vermektedir,” ifadesinde bulundu.