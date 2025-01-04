İran-Rusya kapsamlı işbirliği anlaşması yolda

Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, İran ve Rusya arasında 17 Ocak’ta kapsamlı bir işbirliği anlaşmasının imzalanmasının planlandığını açıkladı.

Bu kapsamda İran Cumhurbaşkanı, Pezeşkiyan'ın Rusya'nın Kazan şehrine bir ziyaret gerçekleştireceğini kaydeden Muhacirani "Ziyaret sırasında Kuzey-Güney Koridoru’nun ilerleyen aşamaları ve Rusya’dan İran’a doğalgaz transferi gibi projeler ele alınacak" dedi.

İran’ın jeopolitik konumunun uluslararası ticarette kilit rol oynadığını belirten Muhacirani, özellikle Kuzey-Güney Koridoru’nun bu stratejinin önemli bir parçası olduğunu, ayrıca Astara-Reşt Demiryolu’nun inşasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü ve altyapı hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Bunun yanı sıra, BRICS ülkeleriyle ticaretin ve yatırımların artırılması üzerinde durulurken, ticari engellerin kaldırılması için bir çalışma grubu oluşturulduğu açıklandı.

Sözcü, İran’ın Doğu Asya ülkeleriyle ilişkilerinin de güçlenmekte olduğunu, Çin, Hindistan ve Rusya ile ekonomik işbirliğinin süreceğini vurguladı.