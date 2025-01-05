Şehit Süleymani'nin yolu Kudüs'ün kurtuluşuna kadar devam edecek

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, meclisin bugünkü açık oturumu öncesinde yaptığı konuşmada Şehit General Kasım Süleymani’nin şehadet yıl dönümüne atıfta bulunarak, şehit Süleymani'nin hayatını mücadeleye adadığını ve bölge halkı için güven kaynağı olduğunu vurguladı.

Galibaf, şehit Süleymani’nin 40 yılı aşkın süre boyunca ihlas ve velayet yolunda düşmanlara, terörist gruplara ve işgalcilere karşı mücadele ettiğini ifade etti.

Şehit Süleymani'nin varlığının kadınlar, çocuklar ve mazlum halklar için huzur ve güven kaynağı olduğunu belirten Galibaf, onun şehadetinin ardından da bıraktığı mirasın halklar için ilham kaynağı olmaya devam edeceğini söyledi.

Galibaf ayrıca "Şehit Süleymani'nin yolu, Kudüs Şerif'in özgürleştirilmesine ve Siyonist rejimin şerrinin ortadan kaldırılmasına kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı