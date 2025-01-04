  1. İran
4 Oca 2025 17:25

İran ile Hindistan arasında siyasi istişare toplantısı yapıldı

İran ile Hindistan arasında siyasi istişare toplantısı yapıldı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, İran ile Hindistan arasındaki ikili siyasi istişarelerin 19'uncusu düzenlendi.

İran-Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde gerçekleştirilen siyasi istişarelerin sonuncusu 3 Ocak tarihinde Yeni Delhi’nin ev sahipliğinde düzenlendi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi ile Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Shri Vikram Misri arasında gerçekleştirilen istişarelerde ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alındı. İki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda Taht Revançi, İran'ın dış politikasında Hindistan'ın önemine dikkat çekerek, Tahran'ın Yeni Delhi ile her alanda işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

News ID 1923111

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