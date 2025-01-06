Siyonistlerin Tel Aviv ve işgal altındaki Hayfa’dan toplu kaçışı

El-Meyadin’in haberine göre, Siyonist rejimin İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan veriler, Tel Aviv’i terk eden Siyonistlerin sayısının diğer işgal altındaki şehirlerden göç edenlerin sayısının iki katı olduğunu ortaya koydu.

Bu rapora göre, 2024 yılında Hizbullah’ın başarılı saldırılarının ardından Tel Aviv ve Hayfa’yı terk eden Siyonistlerin sayısı, işgal altındaki diğer şehirlerden göç edenlere kıyasla çok daha fazla.

Geçtiğimiz yıl içinde 11 bin Siyonist Tel Aviv’den, 6 bin Siyonist Hayfa’dan ve 5 bin kişi de işgal altındaki Kudüs’ten ayrıldı.

Bu süre zarfında, çoğunluğunu 45 yaş altındaki kişilerin oluşturduğu 786 bin Siyonist işgal altındaki toprakları terk etti.