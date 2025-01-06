Türkiye sınırında İran tırları için ilave yakıt verilecek

Türkiye, geçtiğimiz 28 Aralık tarihinde İran tarafına önceden bildirimde bulunmadan, İranlı tırlar için yakıt vergisi uygulamaya başlamıştı. Bu nedenle, İranlı tırlar sınırda yüksek vergiler yüzünden beklemeye alınmıştı.

Konuya dair açıklamada bulunan Batı Azerbaycan Yol Bakım ve Karayolları Taşımacılığı Genel Müdürü Arslan Şükri, İran tırlarının sorunlarının çözümü için Türk tarafıyla görüşmeler yapılacağını belirtti.

Türkiye sınırında İran tırlarına geçici olarak ilave yakıt verileceğini belirten Sükri, ''Bu kapsamda Türkiye'ye giriş yapan tırlar için 800 litre mazot, Türkiye'den diğer ülkelere giden İran tırları için ise 1400 litre mazot verilecek. Ayrıca Razi Sınır Kapısı'nda kamyonet ve kamu plakalı araçlara 50 litrelik yakıt muafiyeti de getirildi.'' dedi.

İranlı yetkili, bu uygulamanın Türk yetkililerle üst düzeyde görüşmeler başlayana kadar devam edeceğini söyledi.